Лондон, , 09:23 — REGNUM Состоялся релиз свежего альбома британского певца Рода Стюарта, который получил название «You're in My Heart». Сообщается, что в новую пластинку вошли 22 хита, которые были записаны в самые разные периоды творчества исполнителя.

По информации российского новостного агентства InterMedia, композиции были записаны совместно с Королевским филармоническим оркестром.

В альбом вошла свежая песня, «Stop Living Her Today», а также новая версия хита «It Takes Two», которая была записана с другим знаменитым британским исполнителем — Робби Уильямсом.