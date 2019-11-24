Лондон, , 09:13 — REGNUM С 2019 года на церемонии Британского модного совета будет учреждена новая номинация — Designer’s Designer, которая будет помогать собирать средства на образовательные программы и стипендии для начинающих дизайнеров. Об этом сообщает The Blueprint.

В данной номинации будут представлены те бренды, которые добиваются успеха за пределами Англии при помощи креативного подхода и необычных коллабораций. Стефани Фэйр, председатель модного совета говорила о том, что конкурс сможет «привлечь новые бренды, а не только те, которые показывают коллекции на Неделе моды в Лондоне».

Победителя будут оценивать целых 80 членов жюри. Сама церемония награждения пройдет 2 декабря в лондонском Альбер-холле.