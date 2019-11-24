Лондон, , 08:34 — REGNUM 22 ноября 2019 года состоялся релиз рождественского альбома британского певца и музыканта Робби Уильямса. Пластинка получила название «The Christmas Present» и состоит из двух частей — «Christmas Past» и «Christmas Future».

Она включает в себя 27 треков, как оригинальные песни, так и специальные каверы. В записи треков приняли участие несколько известных исполнителей, и даже знаменитый спортсмен. Продюсерами пластинки стали давние партнеры музыканта — Робби Гай Чамберс и Ричард Флэк.

По информации российского новостного агентства InterMedia, запись пластинки велась аж в трех странах — в Англии, США и Канаде.

В этот день музыкант также выпустил клип на песню «Time for Change», в котором он празднует Рождество со своей семьей.