Лос-Анджелес, США, , 08:30 — REGNUM Американский рок-певец, композитор, актёр Мэрилин Мэнсон выпустил свою новую песню, которая получила название «The End». Эта композиция является кавером одноименной песни, изначально исполненной культовой американской рок-группой The Doors.

По словам самого музыканта, она была записана в качестве саундтрека сериала «Противостояние», снятому по роману Стивена Кинга.

По информации российского новостного агентства InterMedia, несмотря на некоторые заимствования, новая версия песни все же сильно отличается от оригинальной композиции.

Музыкант также опубликовал лирик-видео, на котором автор Зев Динс показал, как создавалась обложка сингла. Сообщается, что Мэнсон ее нарисовал собственноручно.