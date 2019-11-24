Лос-Анджелес, США, , 08:16 — REGNUM Состоялся релиз посмертного альбома Леонарда Коэна «Thanks For the Darker». Сообщается, что в пластинку вошли девять песен, которые были частично записаны музыкантом до его смерти. Напомним, что исполнитель скончался 7 ноября 2016 года.

Его сын, Адам Коэн, занялся работой над этим альбомом, разбирая материалы, оставшиеся после смерти отца.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в записи альбома приняли участие канадская исполнительница Лесли Файст, ирландский певец Дэмиен Райс, а также Дженнифер Уорнс и Хавьер Марс. Кроме того, в песнях участвовал лауреат «Грэмми» певец Бек, он сыграл на гитаре и варгане.

Кроме того, организаторы привлекли к участию берлинский хор Cantus Domus, и другой хоровой коллектив Shaar Hashomayim, который ранее участвовал в записи альбомов исполнителя.