Лондон, , 08:13 — REGNUM Лондонский музей дизайна представил проект «Переезд на Марс», посвященный космическому туризму и жизни переселенцев на другие планеты. В экспозицию вошло более 200 экспонатов. Об этом сообщает портал Интерьер+Дизайн.

На выставке представлены первые карты планеты, созданные Джованни Скиапарелли, полномасштабная модель вездехода ExoMars, аромат французского парфюмера Николя Бонневиля и уникальные интерьеры Галины Балашовой для российских космических станций, спроектированные с 1964 по 1980 гг. Мультисенсорная экспозиция «На Марсе сегодня» позволяет приблизиться к освоению и построению новой жизни на Красной планете.

В разделе «Выживание» посетители могут впервые войти в полномасштабную среду обитания на Марсе, разработанную лондонской архитектурной фирмой Hassell в рамках конкурса 3D-Printed Habitat Challenge, организованного NASA. В этом разделе рассмотрено земледелие с помощью гидропонных фермерских устройств и систем выращивания спирулины.

Выставка продлится до 23 февраля 2020 года.