Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Моделью для обложки журнала Vogue Mexico стала трансгендерная женщина Эстрелла Васкес. Об этом сообщает The Blueprint.

Являясь физически мужчиной, Эстрелла позиционирует, выглядит и ведет себя как женщина. Она принадлежит к особому народу мукси, который является одним из коренных в Мексике и традиционно относится к условному «третьему полу».

Героиня обложки занимается росписью на ткани, из которой потом изготавливают народные мексиканские вещи. Фотографом необычной обложки стал знаменитый Тим Уокер, а вместе с Эстреллой в съемке приняли участие другие представители мукси.