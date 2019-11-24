Томск, , 07:23 — REGNUM Украинскую певицу Софию Ротару любят любят на территории всего бывшего Советского Союза за ее талант, а потому не следует смешивать творчество певицы с политикой, заявил советский и российский юморист Владимир Винокур после концерта в Томске в интервью изданию НСН.

«(Ротару) всю жизнь прожила в любви зрителей огромного Советского Союза. И сейчас ничего не изменилось. Ее любят везде — в России, на Украине, в Молдове, в других странах за ее талант, — пояснил Винокур. — …Смешивать ее творчество с политикой — это глупость неимоверная».

Таким образом юморист отреагировал на высказывание российского сенатора Валерия Рязанского, призвавшего «ответить» на приезд Ротару пустыми зрительными залами.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков о Ротару: никакой травли нет, мы просто устали