Лондон, , 23:41 — REGNUM В Интернете опубликован трейлер 12-го сезона телесериала «Доктор кто». Видеоролик размещен 23 ноября на официальном канале сериала в YouTube.

В разное время в роли Доктора выступали различные актеры, как и в предыдущем сезоне главную роль будет исполнять Джоди Уиттакер. Точная дата премьеры пока не оглашается.

«Доктор Кто» — это британский научно-фантастический телесериал компании «Би-би-си» об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Шоу начало выходить в 1963 году и идёт до сих пор. Сюжет сериала строится вокруг путешествия Доктора и его спутников во времени и пространстве, во время которых они спасают целые цивилизации или отдельных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября, состоялся релиз игры Doctor Who: The Edge of Time для устройств виртуальной реальности.

