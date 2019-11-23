Москва, , 18:32 — REGNUM Популярный телесериал «Интерны» возвращается в виде мультфильма, об этом 22 ноября сообщается на официальном сайте телеканала ТНТ.

Премьера проекта, получившего название «Мультерны» состоится сегодня, 23 ноября. Телеканал ТНТ впервые в своей истории реализовал подобное начинание.

Напомним, телесериал «Интерны» приобрел широкую популярность на отечественном телевидении, что позволило ему находится 6 лет в эфире, растянувшись на 13 сезонов, состоящих в общей сложности из 280 серий.

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