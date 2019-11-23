Калуга, , 18:26 — REGNUM Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский определил сентябрь 2020 года — как окончательный срок завершения строительства второй очереди Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге, сообщает 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Находясь в Калуге с рабочим визитом Владимир Медынский познакомился с текущим состоянием строительства второй очереди музея истории космонавтики Gtrk-kaluga.ru

Находясь сегодня в Калуге с рабочим визитом, Владимир Медынский вместе с представителями областной власти и сотрудниками подрядной организации познакомился с текущим состоянием строительства второй очереди музея истории космонавтики.

«Сейчас работы развернуты полным ходом. К сожалению, очень многое приходится переделывать за предыдущими некомпетентными и жуликоватыми исполнителями. Работы эти ведутся. Мы должны завершить весь комплекс работ, включая благоустройство, в августе 2020-го года. И к сентябрю музей должен распахнуть двери для посетителей», — подчеркнул глава Минкульта России.

Строительство второй очереди музея истории космонавтики в Калуге началось в 2014 году, а завершить работы планировали ещё в 2016 году. Затем сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Общая площадь второй очереди музея истории космонавтики в Калуге в окончательном варианте составит около 12 тыс. 480 квадратных метров. Это почти в четыре раза больше площади существующего объекта културы.

По проекту строится трехэтажное здание высотой 20,5 метра. Составной частью второй очереди музея истории космонавтики станет астрономическая обсерватория. Отличительная особенность научного учреждения в том, что его смогут посещать люди с ограниченными возможностями. Кроме того, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность калужского музея истории космонавтики более чем в два раза — до 400 тысяч человек в год.

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