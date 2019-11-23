Лондон, , 13:30 — REGNUM В октябре 2020 года знаменитый лондонский аукционный дом Christie’s впервые продаст произведение искусства в смешанной реальности — перформанс Марины Абрамович «The Life» («Жизнь»). Его предварительная стоимость составит 600.000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает портал The Art Newspaper.

Смешанная реальность представляет собой комбинацию виртуальной и дополненной реальности, то есть зрители, несмотря на надетые наушники, все равно осознают свое физическое окружение и присутствие других людей. В рамках 19-минутной работы сербская художница предстает в виде голограммы в красном платье, в котором она была во время своего знаменитого перформанса «В присутствии художника».

«Поскольку технологии дополненной и виртуальной реальности развиваются с невероятной скоростью, рынок меняется и подстраивается под спрос, — говорит эксперт дома Christie’s Стефано Аморетти. — Christie's занимает передовую позицию, предлагая подобное предложение на рынке, и мы с нетерпением ждем отклика».

Впервые работа «Жизнь» была показана в феврале в лондонской галерее Серпентайн и получила неоднозначные отзывы. До аукциона работа будет представлена в различных музеях по всему миру, информация о датах и местах появится весной.