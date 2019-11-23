Сан-Франциско, США, , 13:25 — REGNUM Аргентинский стрит-арт художник Андрес Петреселли, также известный как Cobre, нарисовал портрет 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг на стене здания в центре Сан-Франциско. Об этом сообщает портал Интерьер+Дизайн.

Мурал размером 18×9 метров был создан в сотрудничестве с некоммерческой организацией One Atmosphere, занимающейся вопросами окружающей среды. Предполагается, что эта работа будет первой в серии, посвященной активистам, которые борются с изменением климата.

По словам художника, обычно он не создает работ на политические темы, но в этот раз он посчитал важным сделать исключение. Пол Скотт, исполнительный директор One Atmosphere, говорит, что цель мурала — привлечь больше людей, заставить их прислушаться и задуматься над посланием Тунберг.