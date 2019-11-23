Москва, , 13:22 — REGNUM С 27 ноября по 1 декабря 2019 года 45-й Российский антикварный аалон впервые будет проходить в Гостином Дворе на Ильинке. Об этом сообщает официальный сайт Экспо-Парка.

Российский Антикварный Салон — единственная крупная выставка антиквариата в стране. Его отличительной чертой является высокое качество выставляемых произведений. Традиционно участниками Салона являются не только ведущие антикварные галереи России и стран СНГ, но также Западной Европы и США.

Юбилейный 45-й Салон на новой площадке обретет и новый облик — в атриуме Гостиного Двора появятся, так называемые, «улицы»: «Антиквариата», «Искусства ХХ века», «Ювелирного искусства», «Винтажа» и «Арт&Дизайн».