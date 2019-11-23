Нью-Йорк, США, , 13:18 — REGNUM Makeup Museum (Музей макияжа) появится в Нью-Йорке в мае 2020 года. В экспозиции будут представлены главные события, произошедшие за всю историю макияжа. Каждую выставку кураторы планируют посвящать одному десятилетию. Об этом сообщает портал Buro 24/7.

Первый проект «Розовые джунгли: макияж 1950-х годов в Америке» расскажет о знаковых тенденциях макияжа и женщинах, повлиявших на развитие индустрии, например, о Мэрилин Монро, Грете Гарбо и Одри Хепберн. Среди экспонатов — старинные предметы и косметика, которую использовали актрисы.

В наполнении музея участвуют известные визажисты и владельцы брендов, например, генеральный директор Besame Cosmetics Габриэла Эрнандес, а также Рейчел Гудвин и Влада Фоменко-Хаггерт.