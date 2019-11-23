Лос-Гатос, США, , 11:34 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Корона» намерена присоединиться обладательница премии Венецианского кинофестиваля Имелда Стонтон, получившая признание благодаря «Писатели свободы», «Моя семья и другие звери», «Гордость», «Вера Дрейк» и «Малефисента». Актриса планирует взять на себя роль состарившейся английской королевы. На данном этапе идет согласование ее участия в съемках. Напомним, что «Корона» является биографической картиной, отображающей перипетии жизненного пути британской королевы Елизаветы II.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли королевы Елизаветы II и принца Филиппа в последних двух сезонах исполнили соответственно обладательница премии «Оскар» Оливия Колман, получившая признание благодаря «Фаворитка», «Железная леди», «Дрянь», «Пип шоу» и «Убийство на пляже», и Тобайас Мензис, сыгравший в «Дуэль», «Искупление», «Волшебная страна», «Казино рояль», «Чужестранка» и «Игра престолов».

В качестве шоураннера выступил Питер Морган, известный своей работой над такими фильмами как «Королева» и «Фрост против Никсона». Главным режиссером картины является Стивен Долдри, снявший «Билли Элиот» и «Жутко громко и запредельно близко». Исполнительным продюсером стал Энди Харрис.