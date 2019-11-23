Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FX объявило о том, что к актерскому составу третьего сезона сериала «Американская история преступлений» присоединились Марго Мартиндейл, получившая признание благодаря «Чемпион», «Ангелы с железными зубами», «Август», «Малышка на миллион» и «Масло Лоренцо». Актриса исполнит роль скандальной журналистки Люсьен Голдберг. Каждый сезон антологии рассказывает об одном из самых громких преступлений в истории Соединенных Штатов. Третий сезон раскроет тайны импичмента, к которому так близко подошел Билл Клинтон.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступила Сара Берджес, подарившая миру «Представь себе», «Лентяево» и «Надувной арт». Команду исполнительных продюсеров возглавили Райан Мерфи, участвовавший в создании картин «Обыкновенное сердце», «Лузеры», «Вражда» и «Поза», и Нина Джекобсон, благодаря которой свет увидел «Один день» и «Голодные игры».

Главные роли исполнили лауреат премии «Золотой Глобус» Сара Полсон, известная по «12 лет рабства», «Кафе «Голубая сойка», «Чего хотят женщины», «Отчаянные домохозяйки» и «Анатомия страсти», Бинни Фелдштейн, знакомая зрителям по картинам «Леди Бёрд», «Чем мы заняты в тени», «Оранжевый — хит сезона» и «Моя жена и дети», а также Аннали Эшфорд, снявшаяся в «Дождливый день в Нью-Йорке», «Мастера секса», «Большая буква Р», «Жизнь как шоу» и «Закон и порядок. Специальный корпус».