Москва, , 11:02 — REGNUM 23 ноября в Кремлевском дворце состоится одно из важных событий в музыкальной жизни страны — награждение ведущих российских исполнителей Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». О проведении знакового события сообщает «Русское радио», учредитель престижной премии.

Имена тех, кто скорее всего, поднимется на сцену, исполнит последний хит и получит заветную награду известны — Ани Лорак, Сергей Лазарев, Loboda, Полина Гагарина, Дима Билан, Николай Басков, Валерий Меладзе, Артур Пирожков и другие любимые артисты.

Вести вечер проведут также небезызвестные широкой публике Иван Ургант и Сергей Светлаков.

Напомним, чтобы стать номинантом премии, надо, чтобы композиция продержалась в хит-параде «Русского радио» более 20 недель.