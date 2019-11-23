Лондон, , 10:29 — REGNUM Руководство британской телевизионной компании ITV объявило о том, что к актерскому составу сериала «Дес» присоединился Давид Теннант, получивший признание благодаря «Много шума из ничего», «Гамлет», «Ричард II», «Возвращение» и «День Доктора». Актер сыграет роль серийного убийцы. Детективная драма расскажет о писателе, который находится в поисках вдохновения. В своем стремлении он решается на отчаянный шаг — начать консультироваться с маньяком, отбывающим тюремный срок. Его цель заключается в том, чтобы понять, как мыслят настоящие преступники. Самое главное — самому не поддаться тьме.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли также исполнили Джейсон Уоткинс, известный по «Лучшее Рождество!», «Моя семья и другие звери», «Высокие надежды», «Королева-девственница» и «Дирк Джентли», Дэниэл Мейс, знакомый зрителям по картинам «Ограбление на Бейкер-Стрит», «Вера Дрейк», «Перл-Харбор» и «Господин Никто», Фэй МакКивер, снявшаяся в «Без обид» и «Бесстыдники», и Рон Кук, сыгравший в «Шоколад», «Честь Шарпа» и «Мистер Селфридж».

В качестве шоураннеров выступили Люк Нил, работавший над «Меган Ливи», «Мерлин», «Доктор Мартин», «Чисто английские убийства» и «Муж женщины-политика», и Льюис Арнольд. Команду исполнительных продюсеров возглавили Уиллоу Гриллз, участвовавший в создании картин «Прикуп», «Пропавший без вести», «Невинные» и «Реквием», и Чарли Паттинсон.