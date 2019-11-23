Москва, , 09:53 — REGNUM 23 ноября в концертной зале им. П.И. Чайковского состоится памятный вечер, посвященный 95-летию выдающегося поэта, писателя, сценариста, барда Булата Шалвовича Окуджавы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Булата Окуджавы.

На концерте прозвучат песни и стихи Булата Окуджавы. Их исполнят известные артисты Олег Погудин, Елена Камбурова, Светлана Крючкова, Евгения Симонова, Ирина Муравьева, Алика Смехова, Юлия Ауг и многие другие.

Специальными гостями станут немецкая группа Juno17 и польский коллектив Piramidy.

Булат Окуджава — один из самых известных советских и российских бардов, поэт, прозаик, сценарист. Его перу принадлежат сборники «Веселый барабанщик», «Зал ожидания», «Фронт приходит к нам», роман «Путешествие дилетантов», сценарии к фильмам «Женя, Женечка и «Катюша», «Верность». Его песни к картинам «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал», «Соломенная шляпка», «Приключение Буратино» стали необыкновенно популярными.