Колорадо, США, , 08:39 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Starz объявило о том, что к актерскому составу сериала «Американские Боги» присоединился Дэнни Трехо, получивший признание благодаря «Ягуар», «Схватка», «От заката до рассвета», «Отчаянный» и «Воздушная тюрьма». Актер исполнит роль нового воплощения одного из богов Нового Света по имени Мистер Мир. Фантастическая драма основана на одноименном романе Нила Геймана и повествует историю бывшего заключенного по имени Тень Лун, который оказывается втянут в противостояние между давно преданными забвению богами старого мира и прочно закрепившимися в жизни обывателей новыми демиургами технического прогресса.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Рики Уитл, знакомый зрителям по сериалам «Сотня» и «Любовницы», Эмили Браунинг, получившая признание благодаря таким кинофильмам как «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Легенда», и «Банда Келии», Криспин Гловер, снявшийся в таких кинолентах как «Мертвец», «Дикие Сердцем», «Алиса в стране чудес» и «Что гложет Гилберта Грейпа?», Пабло Шрайбер, известный по сериалам «На грани», «Прослушка» и «Одаренный», а также Иэн МакШейн и Орландо Джонс.

Режиссерами выступили Дэвид Слейд, Адам Кэйн, Крис Брин, Винченцо Натали и Флория Сиджизмонди. Работу над сценарием вели Брайан Фуллер, Майкл Грин и Мария Мельник. Команду исполнительных продюсеров возглавил Крэйг Цегильски.