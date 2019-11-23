Токио, , 08:33 — REGNUM Японский авиаперевозчик All Nippon Airways в 2020 году запустит рейсы по маршруту Москва-Токио, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В пресс-службе компании объяснили, что авиакомпания проинформирует путешественников о точной дате первого рейса, а также частоте полетов и о том, какое воздушное судно будет их обслуживать, в течение месяца. Стало известно, что самолеты будут летать из и в Домодедово из аэропорта Ханеда, Токио.

Напомни, что сегодня в Домодедово можно прилететь из Токио на рейсах авиакомпании Japan Airlines (JAL), но этот авиаперевозчик планирует весной перенести их в Шереметьево.