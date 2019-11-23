Бордо, Франция, , 08:30 — REGNUM С 28 ноября по 1 декабря во Франции будет проходить ставший традиционным фестиваль «Вечера российского кино в Бордо». На девятом смотре будут представлены как классика отечественного кинематографа, так и работы современных российских режиссеров. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Власти города выделеили для популярного форума лучшие площадки — кинотеатр «Mégarama», театральная школа Cours Florent в г. Лормон, международный институт изображения и звука 3IS, Университет Бордо-Монтень. Закрытие фестиваля решено провести в музее всемирно известного вина Cité du Vin.

В программу фестиваля также входят мастер-классы, встречи с творческими группами, лекции.

В рамках форума состоится конкурс франко-российских короткометражных фильмов молодых режиссёров «In Cine Veritas». Победитель получит право снять фильм об одном из замков Бордо.