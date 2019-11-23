Нью-Йорк, США, , 08:18 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Дом». Комедия расскажет об обычной американской семье, ведущей обычную и спокойную жизнь. Однажды, они принимают решение внести свой вклад в победу мира и справедливости на нашей планете, а именно — приютить иммигранта из Сирии.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Стейси Трауб, работавшая над «Черная комедия», «Третья жена», «Лузеры», «Девять месяцев из жизни», «Настоящие О’Нилы», «Секреты на кухне» и «Все лучшее в тебе».

Команду исполнительных продюсеров возглавил трехкратный лауреат премии телеканала MTVБен Стиллер, участвовавший в создании картин «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Кабельщик», «Побег из Даннемора», «Доктор Кац», «Прибор», «Алекс Стрейнджлав» и «Плюс один».