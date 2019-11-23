Париж, , 07:59 — REGNUM В 2019 году не стало одного из самых талантливых людей в мире моды: директора Chanel Карла Лагерфельда. Одним из ключевых символов мастера была белая рубашка, которую переосмыслили многие звезды в рамках проекта «A Tribute to Karl: The White Shirt Project».

Инициатором стала редактор французского Vogue Карин Ройтфельд. Многие знаменитые друзья и поклонники Лагерфельда создали новый дизайн белой рубашки. Среди них были модель Кара Делевинь, дизайнер Томми Хилфигер, художник Такаси Мураками, супермодель Кейт Мосс, актриса Дайан Крюгер.

Получившиеся вещи показали на парижской Неделе моды, а затем в магазинах Karl Lagerfeld по всему миру. В следующем году уникальные предметы можно будет увидеть на выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции.