Рим, , 07:55 — REGNUM Эпатажный художник Маурицио Каттеланвновь привлек к себе внимание. Но на этот раз не новым арт-объектом, а участием в рекламе, для которой он снялся голым. Об этом сообщает портал Artfragment.

Как отмечают искусствоведы, Каттелан не раз эпатировал публику. На этот раз сам художник стал лицом рекламной компании известной компании Arte Generali, которая занимается страхованием предметов искусства. Для нее итальянский художник снялся голым, лишь прикрываясь золотым унитазом «Америка» собственного авторства.

В сентябре 2019 года инсталляция-унитаз «Америка» работы мастера была украдена из Бленхеймского дворца в британском графстве Оксфордшир, где проходила выставка Каттелана «Победа — не вариант». Похищенный золотой унитаз, по данным ARTnews, оценивается в $2,6 млн. И он до сих пор не найден.