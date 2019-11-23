Хельсинки, , 07:49 — REGNUM 29 ноября в Хельсинки в галерее Forsblom пройдет выставка художника Ларса-Гуннара Нордстрёма. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Куратором инсталляции стал художник Матти Куйасало, один из наиболее известных модернизаторов наследия конструктивизма в Финляндии. На выставке будут представлены картины и скульптуры Нордстрёма, а 11 и 18 декабря с 17 до 19 вечера посетители получат редкую возможность ознакомиться как с коллекцией джазовых виниловых пластинок художника, так и с музыкальной стороной его творчества.

Как отмечают искусствоведы, Ларс-Гуннар Нордстрём является основоположником послевоенного абстрактного искусства Финляндии. Его работы отличаются динамичностью композиции, точностью и исключительным вниманием к цвету. Картины и скульптуры Нордстрёма — это торжество формы, цвета и линий. Он также известен своей впечатляющей коллекцией джазовой музыки, состоящей из более чем 14 тысяч пластинок, которая, по всей вероятности, является крупнейшей коллекцией джаза в Финляндии.

Выставка продлится до 22 декабря 2019 года.