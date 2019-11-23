Нью-Йорк, США, , 07:11 — REGNUM Люсинда Чемберс и Серена Худ работали в британском журнале о моде Vogue, считающимся одним из самых авторитетных в мире. После ухода из него они организовали онлайн-платформу Collagerie для самых модных и удобных покупок. Об этом сообщает Buro 24/7.

Обе женщины имеют большой опыт в сферы моды: Люсинда целых 25 лет была директором фэшн-раздела, а Серена трудилась как исполнительный модный редактор. Однако их собственные стили абсолютно не похожи: одна предпочитает блеск и праздник в одежде каждый день, а другую привлекает смешивание оттенков.

Известная «женская» писательница Фиона Гольфар замечала, что, выбирая одежду в магазинах, она думает: «Что бы купила Люсинда Чемберс?» И тогда подруг озарило: они задумались, почему же сегодня не существует удобной и функциональной онлайн-платформы для покупок с советами от экспертов и решили исправить её отсутствие.