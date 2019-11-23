Найроби, , 09:27 — REGNUM 27-летний музыкант-уроженец Кении Дж.С. Ондара номинирован на премию «Грэмми». Ондара примет участие в 62-ой ежегодной церемонии вручения наград, которая состоится 26 января 2020 года.

По информации кенийского новостного издания Tuko, славу кенийцу принес его альбом «Сказы об Америке» («Tales of America»), в который вошли 11 песен музыканта, благодаря которым он был номинирован на премию. Альбом был выпущен в начале этого года и получил большую известность в Кении.

Многие кеницы уже поздравили Ондару и надеются, что он получит награду.

Среди африканских кандидатов, номинированных на премию «Грэмми», оказался также нигерийский музыкант Бурна Бой.