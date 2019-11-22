Екатеринбург, , 23:30 — REGNUM Мероприятия 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге посетили более 115 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Экспозиция биеннале завершают свою работу 1 декабря 2019 года.

К организации проекта подключились 76 художников и коллективов из 25 стран и регионов. За десять лет участниками экспозиций стали уже более 300 зарубежных художников из 45 стран мира.

Биеннале удалось посетить производственным коллективам из Березников, Сатки и Новотроицка — с сотрудниками ряда предприятий работали художники проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, темой нынешней биеннале стало «Бессмертие». Выставки проводились в Екатеринбурге с 12 сентября 2019 года.

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