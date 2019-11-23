Париж, , 13:39 — REGNUM Академия искусств и технологий кинематографа объявила, имя ведущего 45-й церемонии вручения кинопремии «Сезар».

22 ноября Академия искусств и технологий и кинематографа объявила, что предстоящую церемонию вручения кинопремии «Сезар» будет вести французская актриса, комик и сценарист Флоренс Форести, сообщает газета Liberation с ссылкой на представителя Академии.

Юбилейная 45-я церемония вручения кинопремии «Сезар» пройдет в зале «Плейель» в Париже 21 февраля 2020 года. Французский телеканал Canal+ будет вести прямую трансляцию мероприятия, начиная с 21:00 по местному времени. Академия искусств и технологий кинематографа и телеканал Canal+ продлили на три года контракт на показ кинопремии.

Премия «Сезар» — национальная кинопремия Франции. Вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа. Название премия получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Флоренс Форести уже была ведущей церемонии в 2016 году.