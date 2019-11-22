Сиэтл, США, , 19:53 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazaon Prime Video объявило о том, что анимационный сериал «Отмена» продлен на второй сезон. Фантастическая драма рассказывает о женщине, пережившей автокатастрофу. После полученной травмы главная героиня обретает способность видеть и общаться с давно погибшим отцом, а также путешествовать сквозь время.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, озвучкой персонажей картины занимались Роза Салазар, получившая признание благодаря фильму «Алита: Боевой ангел», Констанс Мари, сыгравшая в киноленте «Селена», а также Боб Оденкёрк, Анжелика Кебрал и Кевин Бигли.

Шоураннерами стали Рафаэль Боб-Ваксберг, известный по сериалу «Адам портит все», и Кейт Парди, работавшая над сюжетом сериала «Детектив Раш». Режиссурой занимался Хиско Халсинг. Команду исполнительных продюсеров составили Ноэль Брайт, Стивен Коэн и Томми Паллотта.