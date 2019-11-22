Нью-Йорк, США, , 19:16 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Долина мусора». Комедия рассказывает об обычной американской семье, которая переезжает в Лос-Анджелес. Однако все оказывается менее радужным, чем казалось сначала. Героям придется столкнуться с миром роскоши и расточительства, который не готов принять скромников, привыкших к изнуряющему труду и считающих, что в жизни все нужно заслужить.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Ники Шварц-Райт, работавшая над «У Эбби», «Просто нет слов», «Дробилка», «Голдберги», «Достоинство Бергера», «10 причин моей ненависти» и «Офис».

Команду исполнительных продюсеров возглавила Нахнатчка Кхан, участвовавшая в создании картин «Трудности ассимиляции», «Толстяк Патрик», «Все лучшее в тебе», «Малкольм в центре внимания», «Нетакая», «Пеппер Энн» и «Переменка».