Лион, Франция, , 19:10 — REGNUM Апелляционный суд Лиона оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего электрика Пабло Пикассо, вместе с женой осужденного на два года условно за то, что на протяжении почти 40 лет они скрывали в своем гараже 271 работу, украденную из дома художника. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Восьмидесятилетний Пьер Ле Геннек и его 67-летняя супруга Даниель утверждают, что получили этот массив произведений стоимостью около €80 млн в подарок. Однако суд заключил, что представленная ими версия событий не соответствует действительности и направлена на сокрытие того факта, что на самом деле они знали, что эти работы были украдены.

Новое судебное решение ставит точку в деле, тянущемся с 2010 года, когда сообщили об этой части наследия — рисунках, альбомах с набросками, литографиях и маленьких кубистических конструкциях, созданных в первые десятилетия ХХ века, которые семья Ле Генекки прятала почти 40 лет.