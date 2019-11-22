Лондон, , 19:06 — REGNUM 27 ноября Аукционный дом Bonhams проведет в Лондоне торги русского искусства. Об этом сообщает официальный сайт Bonhams.

В центре торгов — работы Константина Коровина. Он считается одним из первых русских импрессионистов. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь в 1909 году писал: «Все то невероятное количество последних снегов, мартов и ранних весен, которыми так богата русская живопись последних пятнадцати лет, ведет свое начало, несомненно, от Коровина».

Также в аукционе представят работу «Березы» русской художницы-авангардистки, представительницы лучизма, Натальи Гончаровой. Верхний эстимейт работы — 12 миллионов рублей.