Москва, , 18:22 — REGNUM Согласно результатам опроса, проведенного на сайте HotLine. travel, больше половины (52%) респондентов положительно относятся к длительному перелету, но только на местах бизнес-класса, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Самолеты авиакомпании Qantas Airlines Mike McBey

Перспективы сверхдальних полетов стали активно обсуждать после того, как австралийская авиакомпания Qantas Airlines начала тестировать такие долгие маршруты, как, например, из Нью-Йорка в Сидней. По мнению 28% опрошенных, 19 часов в самолете — это пытка, но каждый пятый готов вынести ее, если билеты будут стоить недорого. Генеральный директор сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что такие рейсы не будут пользоваться популярностью среди путешественников. Он добавил, что важно иметь в виду, что «последствия длительного нахождения в самолете для организма до конца не изучены».

Пользователи на сайте HotLine. travel поделились советами тем, кому предстоит долгий перелет: так, например, стоит выбирать в дорогу удобную одежду, садиться у окна и не пить кофе перед полетом.