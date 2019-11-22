Варшава, , 17:52 — REGNUM В Варшаве начал свою работу 13-й фестиваль российского кино «Спутник над Польшей», в программе которого представлены лучшие российские картины за последнее время. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль будет идти до 1 декабря в кинотеатрах «Луна», «Электроник» и «Иллюзион». Фильмом открытия фестиваля станет картина картина режиссера из Якутии Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». Кроме того, на фестивале будет показана ретроспектива российского режиссера Павла Лунгина.

Церемонию открытия провели известный журналист и кинокритик Артур Заборски, а также директор фестиваля Малгожата Скульска.