Тегеран, , 19:46 — REGNUM 21 ноября иранский фильм «Рона, мать Азима» режиссера Джамшида Махмуди получил премию Академии Азиатско-Тиххокеанского кинофестиваля в Австралии. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Джамшид Махмуди получил награду за «культурное разнообразие» в своей работе. Раннее работа удостоилась премии в номинации «лучший фильм» на Международном кинофестивале Sama 2019 в Швеции.

«Рона, мать Азима» рассказывает об афганском беженце Азиме, который живет и работает в Тегеране вместе со своей семьей. Вместе со своей матерью он старается нелегально переправить своего брата Фаруха в Германию. Он также узнает, что его матери необходима пересадка почки, и ему приходится выбирать между своей личной жизнью и семейной.