Брисбен, Австралия, , 17:50 — REGNUM В городе Брисбен в Австралии прошла церемония награждения премией Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил две награды — за лучшую операторскую работу и лучший сценарий. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Так, приз лучшего оператора получила Ксения Середа, а наградами за лучший сценарий были награждены Кантемир Балагова и Александр Терехов, написавшие сценарий совместно.

По итогам фестиваля картина российского режиссера стала лидером по количеству наград. Кроме фильма Кантемира Балагова Россию представляла картина якутского режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится».