Пекин, , 17:34 — REGNUM В Китае исчезла коллекция из 342 произведений Маркуса Люперца, Ансельма Кифера и Ренате Граф общей стоимостью 300 миллионов евро, предоставленной во временное пользование живущей в Германии Марией Чэнь-Ту. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Работы входят в коллекцию MAP, принадлежащую немке тайваньского происхождения Марии Чэнь-Ту, которая рассказала, что одолжила их китайскому бизнесмену Ма Юэ для экспонирования в музеях Китая. После нескольких выставок она попросила вернуть все находящиеся в Китае произведения, но тот проигнорировал требования. Она объяснила, что обратилась в полицию Пекина 3 июля, но с тех пор не получила никаких новостей по своему делу.

Ма Юэ рассказал Deutschlandfunk, что получил поручение продать работы и экспонировать их на выставках на протяжении десяти лет. В январе его гамбургская компания Bell Art начала процедуру банкротства.