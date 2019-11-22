Нью-Йорк, США, , 17:24 — REGNUM Дети участников культовой хардкор-рэп группы Wu-Tang Clan основали собственный музыкальный коллектив и уже выпустили дебютный сингл. Группа получила название 2nd Generation Wu, а их первый трек называется «7 O.D.».

По информации американского новостного издания Variety, в рамках одного коллектива теперь выступают сыновья рэперов U-God, Method Man, Ghostface Killah и OldDirty Bastard.

В дебютном треке прослеживается тематика творчества их отцов. Например, они всячески делали отсылки к популярным трекам Wu-Tang Clan.

Ожидается, что в скором времени молодой коллектив выпустит клип на дебютный трек, а в 2020 году артисты планируют выпустить первый альбом.