Нью-Йорк, США, , 17:21 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании NBC объявило о том, что премьера сериала «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей» состоится 10 января 2020 года. Драма основана на серии детективных романов Джеффри Дивера и повествует о гениальном следователе-инвалиде, способным раскрывать самые сложные и запутанные дела. Судьба делает крутой поворот, когда вновь объявляется старый противник главного героя — серийный убийца по прозвищу Собиратель костей.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, главные роли исполнили Рассел Хорнсби, известный по «Знакомство с родителями», «Гримм», «Говорящий с призраками», «Форс-мажоры» и «Бесстыжие», и Ариэль Кеббел, знакомая зрителям по картинам «Незваные», «Неугасающий», «Красавцы», «Девочки Гилмор», «Дневники вампира» и «Жизнь непредсказуема».

В качестве шоураннеров выступили ВиДжей Бойд, работавший над «Судный день», «Игрок», «Правосудие» и «S.W.A.R.: Спецназ города ангелов», и Марк Бянкулли. Команду исполнительных продюсеров возглавили Рейчел Каплан, участвовавшая в создании картин «Любовь на Манхэттене», «Двойник», «Конь БоДжек» и «Коллективный разум», и Питтер Траугот.