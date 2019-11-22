Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM Итоги IX Международной Театральной олимпиады 2019 года подвели на VIII Санкт-Петербургском культурном форуме.

Логотип Пресс-служба Театральной олимпиады 2019/Интерпресс

Масштабный смотр театрального искусства официально закрыт, хотя последний спектакль из его программы состоится в декабре. Присутствовавшие на пресс-конференции по случаю закрытия рассказали о том, какие цели и задачи стояли перед фестивалем, и насколько удалось их достигнуть.

Теодорос Терзопулос Марина Александрова © ИА REGNUM

Известный греческий режиссер Теодорос Терзопулос, ставший в 1994 году основателем фестиваля, выразил надежду, что Олимпиада будет иметь долгий эффект и будет продолжать звучать в обществе. Он отметил уникальность этого фестиваля, который проходил одновременно в двух странах — России и Японии.

Валерий Фокин Марина Александрова © ИА REGNUM

«IX Театральная олимпиада, которая проходила одновременно в России и Японии, действительно создала мост между этими двумя очень важными культурами. Не случайно это происходило именно в Тоге, детище великого театрального учителя и великого гуманиста Тадаси Судзуки, поскольку театр — это о Человеке, в центре театра стоит Человек, идея театра глубоко гуманистична. Оценивая результаты 9-й олимпиады, я бы рискнул сказать, что она была самой лучшей среди прошедших ТО. Мы хотели, чтобы Олимпиада была полицентристской и полиморфной. Мы представили все возможные варианты и все возможные школы и соединили их в мирового уровня зрелище. Нашей целью было показать Человека как великую загадку.

Зритель увидел очень много разных традиций и школ, он научился видеть что-то чужое, неизведанное, незнакомое. Ведь на самом деле цель театра, его призвание — это делать нас ближе к чему-то абсолютно нам неведомому и непознанному».

Режиссер подчеркнул важность помощи государства и правительства, которая позволила 22 городам России принять участие в Олимпиаде и выразил надежду, что эта поддержка продолжится, потому что человек с момента своего рождения не может существовать без театра и вне театра.

Художественный руководитель Александринского театра — главной площадки фестиваля — Валерий Фокин рассказал о том, чем отличалась IX Театральная олимпиада от предыдущих.

Валерий Фокин и Атилла Виднянский Марина Александрова © ИА REGNUM

«Никогда не было такого прецедента, чтобы в течение 6 месяцев олимпиада непрерывно длилась, мало того — вышла за пределы Санкт-Петербурга и прошла по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Тридцать Петербургских театров в рамках фестиваля отправились с гастролями по России. Даже я, который уже много лет работает в театре, был удивлен тем, как это олимпийское движение огромное количество людей повернуло в сторону театра. Думаю, это самый главный итог, потому что множество людей которые даже не смотрели в сторону театра в друг развернулись, их это заинтересовало. Я уж не говорю про образовательную программу — про профессиональные разговоры, про мастер-классы, про встречи!

Объем был колоссальный. И самое главное, чтобы мы это все не потеряли. Чтобы не вышло так, что Год Театра прошел, и дальше мы будем жить без театра. Надо просто для себя в очередной раз понять, что все-таки театр обладает уникальной способностью. Если спектакль задевает людей, то на какое-то время, на два или три часа те, кто конфликтовали по разным причинам, дышат в унисон. Искусство в этот момент всех объединяет, потому что оно действует через сердце напрямую, мы можем достичь большего, чем переговоры. Олимпиада — это демонстрация многообразия театрального искусства. Каждый фестиваль имеет свою тенденцию, а здесь тенденция одна — продемонстрировать, что есть сегодня в мире».

Участник Олимпиады венгерский режиссер Атилла Виднянский сообщил о желании Венгрии принять Театральную олимпиаду в 2023 году, рассказал о большой любви своих сограждан к театральному искусству и о том, что Будапешт и его театры готовы достойно провести фестиваль.

Первая Международная Театральная олимпиада открылась в 1995 году на родине театра, в древнегреческом городе Дельфы. С тех пор она проходила во многих странах мира — в Греции, Японии, Турции, Южной Корее, Польше, Китае. В 2001 году фестиваль принимала столица России Москва.