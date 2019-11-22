Ташкент, , 14:32 — REGNUM Постановлением правительства Узбекистана к руководителям (хокимам) городов и регионов в качестве творческих советников будут прикреплены деятели культуры и искусства, сообщает Минюст Узбекистана. Художники, творцы и деятели культуры с рядом почетных званий, такие как «Народный артист Узбекистана», «Народный художник Узбекистана», лауреаты премии «Нихол» будут прикреплены к хокимам на общественных началах.

«Основной задачей этих творческих советников является оказание методической, творческой и организационной помощи хокимам по широкому вовлечению молодежи соответствующего региона к культуре и искусству», говорится в постановлении.

Однако, как передает корреспондент ИА REGNUM, данное постановление преследует другую цель, а именно «окультурить» руководителей, ввиду того, что культура и эрудиция — понятия, от которых большинство руководителей в Узбекистане крайне далеки. Именно из-за этого, в стране происходит массовых снос зданий, представляющих культурную и историческую ценность, а на их месте строятся высотки из стекла и бетона. Также, все эти десятилетия хокимы допускали массовую вырубку деревьев в Ташкенте и других крупных городах, которые они затем продавали местным мебельным предприятиям. Хокимов, имеющих энергию и напор, трудно заменить, так как в стране не хватает управленческих кадров, однако, окружив их интеллигентными людьми, можно воспитать в них азы общей культуры