Марина Александрова, 22 ноября 2019, 17:08 — REGNUM Все мы за последние годы привыкли к чудесам техники, в том числе и в искусстве. Голограммы, лазерные и световые шоу, трехмерная анимация, электронная музыка… Но вся эта дорогостоящая мишура не стоит и гроша, когда на сцену выходят люди в строгих старинных одеждах и начинают творить свою магию, как творили ее сотни лет назад.

Мидори Такада. Вода и медь
Мидори Такада. Вода и медь
Момент спектакля
Момент спектакля

При этом на сцене нет никакой электроники, кроме разве что микрофонов. Только гонги, колокольчики, погремушки и трещотки, барабаны, поющие чаши, вода в прозрачном сосуде и царящая над всем этим пестрым многообразием маримба. На все инструменты — одна сухонькая немолодая женщина, переходящая от одних к другим плавными, почти крадущимися шагами, — чтобы вдруг взорваться россыпью быстрых и точных движений, в которых тем не менее нет брутальности боевых искусств, если уж сравнивать, то с легендарной практикой смертельных ударов по уязвимым точкам. Только эти удары не убивают, а оживляют и одухотворяют — и инструмент, и душу слушателя. А над сценой словно бы парят шестеро мужчин, чьи инструменты — их собственные голоса — то солирующие, то сливающиеся в дуэты, трио и в общий хор.

Момент спектакля
Момент спектакля

Сёмё (в переводе — просветленный или «пустотный» голос) — древняя японская практика пения-рецитации священных буддистских текстов, нечто среднее между пением и торжественным чтением нараспев. В мировой музыкальной культуре сёмё стоит в одном ряду с григорианскими распевами и прочими шедеврами храмовой музыки. Есть у исполнителей сёмё свои правила, превращающие выступление в сложную церемонию, в притягательный ритуал. Знаменитый японский режиссер Тадаси Судзуки соединил традиционное искусство группы Сингонсёмё SAMGHA с современной, но тоже опирающейся на древние глубинные корни музыкой Мидори Такада — и родилось волшебство.

Группа Сингонсёмё SAMGHA
Группа Сингонсёмё SAMGHA

«Гятэй-гятэй» — это не спектакль, а действо. Здесь нет явного сюжета и действующих лиц, но концертом его было бы назвать так же странно, как чайную церемонию — посиделками за чаем. Название спектакля происходит из дзен-буддистской мантры: «Гятей гятей хала гятей хала со гятей бодзи совака» — «О, ушедшие, ушедшие, к нирване ушедшие, в совершенстве к нирване ушедшие, о, сатори!». Сравнение с чайной церемонией, пожалуй, наиболее близко к истине, только вместо особым образом, в ходе строго регламентированного ритуала, приготовленного чая, нам предлагается вкусить изысканные звуки и движения, совмещенные в тайной гармонии.

Гармонии привычной здесь вроде бы и нет — голоса на первый взгляд (точнее, на первый слух) живут сами по себе, не согласуясь с сухой россыпью перкуссии, гудением поющих чаш или тонкой трелью дудочки. Но единение происходит на ином, глубинном уровне, на уровне не слуха, а сердца. Всё вместе уводит от мирской суеты и погружает в пустотность медитации, превращает — пусть на время — слушателей и зрителей в «ушедших к нирване».

Мидори Такада. Барабаны
Мидори Такада. Барабаны

Авангард на самом деле вовсе не обязан сбрасывать традицию «с парохода современности» или использовать ее в качестве материала для постмодернистских штудий. Он вполне способен вести с нею творческий диалог, находя общие точки соприкосновения, пересечения, слияния. Это отлично удается восточному — японскому, китайскому, индийскому театру. Более того, для восточного театра такой вариант развития не является результатом какого-то волевого усилия по сохранению, как сейчас принято говорить, «культурных кодов» — он естествен, как дыхание. Восток, несмотря на знаменитые воинские традиции и трактаты об искусстве войны, всё же основывается куда больше на компромиссе, чем на конфликте. Авангард в лучших своих образцах приходит туда не с кастетом, а с кистью каллиграфа, чтобы изящно вписать новые знаки между древних строк.

Группа Сингонсёмё SAMGHA и Мидори Такада
Группа Сингонсёмё SAMGHA и Мидори Такада

Мидори Такада сочиняет свою суперсовременную минималистическую музыку, используя инструменты, известные еще первобытным людям, и часто играет ее в христианских церквях и других старинных храмах. Психоделические медитативные композиции, построенные на соединении звука и тишины с особым, полным смысла, присутствием исполнителя на сцене, во многом основаны не только на современных наработках, но и на древнем учении о внутренних энергиях человека и их воздействии на окружающий мир.

Момент спектакля
Момент спектакля

«Гятэй-гятэй» — словно удивительная восточная игрушка — шар внутри неразъемного шара, а в нем — еще один. Авангардистская музыка воплощена в телесную оболочку собрания традиционных инструментов, а всё это вместе погружено в древний песенный ритуал как он есть. В этом возможный урок для западного сценического искусства, которое за редким исключением не умеет опереться на традицию и находит прибежище в чистом эксперименте.

Мидори Такада. Маримба
Мидори Такада. Маримба

Один из важных моментов этого урока, на мой взгляд, в том, что традиция тут не подается под «этнографическим» соусом, чем «грешат», к примеру, некоторые отличные спектакли национальных театров бывших советских республик. Нет попыток «себя показать», напомнить о существовании своей культуры — исполнители живут традицией, она для них не что-то, обретенное в музее, библиотеке или фольклорной экспедиции. Понятно, что та же Япония, даже стремясь вдогонку за прогрессом, никогда не забывала родное, но, в принципе, возможна и такая реконструкция отчасти утраченного, чтобы оно оказалось органично и бесшовно соединено с современностью, а не оказывалось рядом плывущих в потоке современности осколков или выгородкой на этнографической выставке.

Прощание со зрителми
Прощание со зрителми

Спектакль знаменитого японского режиссера, без сомнения, стал украшением Театральной олимпиады 2019 года, итоги которой были подведены на VIII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме, ее достойным прощальным поклоном.