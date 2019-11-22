Сеул, , 13:35 — REGNUM Журнал Billboard выбрал 100 лучших альбомов десятилетия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник.

Согласно опубликованным данным, в данный список также вошли три альбома южнокорейских исполнителей: BTS «I Need U» (2015), PSY «Gangnam Style» (2012), Girls Generation «I Got a Boy» (2013).

«В 2010-х не только музыканты Южной Кореи, но и музыканты всего мира начали отказываться от «рамок» определенного жанра и создавать новые произведения пересекая границы», — отметили в редакции.

Известно, что рейтинг лучших альбомов возглавил Kanye West «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» (2010).

В первую десятку также вошли: Beyoncé «Lemonade» (2016), Frank Ocean, Channel Orange (2012), Taylor Swift «Red» (2012), Kendrick Lamar «To Pimp a Butterfly» (2016), Kacey Musgraves «Golden Hour» (2018), Rihanna «Anti» (2016), Ariana Grande «Thank U Next» (2019), Robyn «Body Talk» (2010), Adele «21» (2011).