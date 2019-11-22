Брисбен, Австралия, , 11:28 — REGNUM Победителем XIII Азиатско-Тихоокеанского киноконкурса в номинации «лучший режиссер» стал Адильжан Ержанов из Казахстана, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Премия присуждена режиссеру за фильм «Смотри, смотри, человек», который рассказывает о расследовании убийства ребенка в одном из аулов Казахстана. Картина начинается с обнаружения тела ребенка. Следователь пытается закрыть дело, но журналист, прибывший из города, настаивает на расследовании преступления.

Отметим, 21 ноября в австралийском городе Брисберне прошла торжественная церемония награждения в рамках XIII Азиатско-Тихоокеанского киноконкурса. Лучшим художественным фильмом конкурса стала картина «Паразит» южнокорейского режиссера Бонг Джун Ху.

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