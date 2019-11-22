Нью-Йорк, США, , 11:18 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Еще раз». Комедия рассказывает о 45-ти летнем неудачнике Уилле Уайлде, загнавшем свою жизнь в яму. Все меняется, когда однажды он загадывает желание получить второй шанс. На следующее утро Уилл просыпается юным подростком в 1999 году, только теперь в его распоряжении все знания и опыт, наработанные за сорок пять лет никчемной жизни. Дело за малым — снова все не испоганить…

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Джек Мур, работавший над «Любовь на Манхэттене», «Мы и они», «Сложный люди», «Полон дом» и «Грейвс», и Джастин Спитцер.

Команду исполнительных продюсеров возглавили Шон Хейс, участвовавший в создании картин «Душа человека», «Грим», «Красотки в Кливленде» и «Шон спасает мир», и Тодд Миллинер, благодаря которому свет увидел кинофильм «8 дней в неделю».