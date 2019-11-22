Лондон, , 10:50 — REGNUM На Хайс-Стрит в Лондоне состоялось открытие Музыкальной аллеи славы. Сообщается, что британский музыкальный коллектив The Who стал первой группой, чей памятный знак был увековечен на новой достопримечательности столицы. Сама идея открытия подобного места принадлежит Ли Баннетту, который ранее жил в Калифорнии и понял, что в Великобритании нет аналога знаменитой голливудской аллеи.

По информации американского новостного журнала Billboard, на церемонии открытия присутствовали участники группы Роджер Долтри и Пит Тауншенд.

На закладку памятного знака также приехали другие артисты, среди которых были фронтмен Primal Scream Бобби Гиллеспи, диджей и продюсер Jazzie Bи другие. Планируется, что в год на Музыкальной аллее славы в Лондоне будет закладываться порядка 20 памятных знака.

Следующая церемония состоится в начале 2020 года и будет посвящена группе Madness.