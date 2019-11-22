Бербанк, США, , 10:45 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Disney Channel объявило о том, что сериал «Сидней пишет Макс» продлен на третий сезон. Семейная комедия рассказывает о девшуке-подростке, живущей со своим отцом-одиночкой. По мере того, как главная героиня исследует новые грани жизни, ее отец вспоминает какого это быть ребенком и не тонуть в повседневной рутине.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Йед Рид Кеслер, известный по «500 дней лета», «Везунчик Сэм», «Форс-мажоры», «Морская полиция: Спецотдел» и «Касл», Кэролайн Ри, знакомая зрителям по картинам «Человек на Луне», «Финес и Ферб», «Доктор Кац» и «Папочка», Кристиан Дж. Саймон, снявшийся в «Удивительный мир Гамбола» и «Белая ворона», Ава Колкер, сыгравшая в «Американская история ужасов», «Агенты «Щ.И.Т.» и «Новая попытка Кейт МакКолл», и Джексон Доллинджер.

В качестве шоураннеров выступили Николас Росситто, работавший над сериалами «Никки, Рикки, Дикки и Дон» и «Все любят Рэймонда», и Кирилл Бару. Команду исполнительных продюсеров возглавили Тони Хикс, участвовавший в создании картин «Фрейзер», «Майк и Молли», «Детство Шелдона» и «Моя жена и дети», и Марк Рейсман, благодаря которому свет увидел сериал «Побег». Режиссерами стали Робби Кантримэн, Джонатан А. Розенбаум и Джоджи Марголин.